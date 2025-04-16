Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Трамп - а он кто такой? Скажу свое мнение - чудак и 3,14здобол, с корейцем справиться не смог,а представляет себя вла...«Бомбят как сумас...
  • Владимир Степанян
    Исторически у России всегда были, есть и, вероятно, будут два главных врага - Великобритания и Польша. Поэтому весь э...Мигрантский проек...
  • sobering
    Может вам и литературки подбросить, коей вы не озадачены? Да стенограмм из заседаний для более полного круга вещей дл...Чего дождались ки...

«Смирись или заткнись»: Трамп пообещал, что у Украины с Россией «все будет окей»

«Смирись или заткнись»: Трамп пообещал, что у Украины с Россией «все будет окей»

БлокнотРУ Дональд Трамп, похоже, доволен результатами визита своего спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа к российскому президенту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Рудых
Американцы много хотят взять с Украины. Но кто ж им даст.) Это же страна постсоветского пространства. С Российскими территориями, присоединении к Украине в 1922 годах.  Завоеванные и присоединенные царями России. Исконно пророссийские территории. У Украины не будет доступа к Чёрному морю. Скоро Трампу совсем будет не до Украины.) А наш президент давно озвучил что территории, которые были отданы большевиками Украине это вопиющая историческая несправедливость. Поэтому вся Малороссия и Новороссия вернутся в Россию. Об этом и говорить нечего. Где Америка и где Россия. ) Трам пам парарарарам, парам пам пам пам пам. Парару рару рару рам трам пам пам.))
Ответить
5 час.
Валентина Кожевникова
А собственник газовых труб, которые соединяют Россию с ЕС и на которые Трамп положил глаз, кто?
Ответить
5 час.
наверх