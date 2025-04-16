«Смирись или заткнись»: Трамп пообещал, что у Украины с Россией «все будет окей»

Елена Рудых

Американцы много хотят взять с Украины. Но кто ж им даст.) Это же страна постсоветского пространства. С Российскими территориями, присоединении к Украине в 1922 годах. Завоеванные и присоединенные царями России. Исконно пророссийские территории. У Украины не будет доступа к Чёрному морю. Скоро Трампу совсем будет не до Украины.) А наш президент давно озвучил что территории, которые были отданы большевиками Украине это вопиющая историческая несправедливость. Поэтому вся Малороссия и Новороссия вернутся в Россию. Об этом и говорить нечего. Где Америка и где Россия. ) Трам пам парарарарам, парам пам пам пам пам. Парару рару рару рам трам пам пам.))