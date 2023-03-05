WADA о том, что препараты от астмы могут улучшать результаты: «Эти данные укрепляют позицию в поддержку действующих правил»

WADA не намерено запрещать препараты от астмы после нового исследования. Ученые в Университетской клинике Ульма (Германия) проанализировали эффект от влияния противоастматических препаратов (сальбутамол и формотерол) и пришли к выводу, что данные лекарства могут повысить работоспособность и помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2-3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.