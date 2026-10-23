В Приморье расширяют ареал обитания редких дальневосточных леопардов. Там приступили к новому этапу переселению хищников в район Уссурийского заповедника, где они исчезли более полувека назад.
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