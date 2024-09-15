В поселке Тверской области у магазина нашли тело женщины

В поселке Селижарово у магазина нашли тело женщины — следственный комитет проводит проверку. Как сообщили в СКР региона, на улице вблизи магазина было найдено тело женщины, внешних признаков криминальной смерти нет.
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