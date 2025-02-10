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За что сняли Гурулева? Настоящая причина, кому он насолил, мнения в Сети

За что сняли Гурулева? Настоящая причина, кому он насолил, мнения в Сети

NEWS.ru Владимир Федоренко/РИА Новости СМИ удалось выяснить настоящую причину, по которой депутата Андрея Гурулева убрали из оборонного комитета Госдумы.

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Комментарии
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Л
Людмила
НЕТ, ЛУЧШЕ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТЫМ, ЧЕСТНЫМ  И ПРЯМЫМ &quot;МУЖИКОМ&quot;, ДАЖЕ РУГАЮЩИМСЯ МАТОМ, ЧЕМ БЫТЬ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ &quot;ТВАРЬЮ&quot;,- что в наше время самое страшное! Вот такие дела СТРАНА, &quot;РАСТРЁПАННАЯ&quot;🙏🙏🙏 РОССИЯ!!!💥💥💥
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2 час.
Олег Самойлов
Пенсионный возраст увеличен по ЭКОНОМИЧЕСКИМ причинам! Александру Мишину пора бы уже знать, что у нас в стране, как и в бывшем СССР, пенсионеров и бюджетников СОДЕРЖАЛИ и КОРМИЛИ граждане, работающие в производственной сфере, то есть ПРОИЗВОДЯЩИЕ ПРОДАВАЕМЫЙ продукт!   То бишь, СОЛИДАРНАЯ пенсионная система!
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2 час.
Александр Платов
Не тебе, тупице безмозглому, рассуждать на тему пенсионной реформы! Ты, даун, даже понятия не имеешь, что пенсии платятся из БЮДЖЕТА! А туда же - со своим свиным рылом, лезешь в калашный ряд, бестолочь!
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1 час.
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