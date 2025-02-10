За что сняли Гурулева? Настоящая причина, кому он насолил, мнения в Сети

Л Людмила НЕТ, ЛУЧШЕ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТЫМ, ЧЕСТНЫМ И ПРЯМЫМ "МУЖИКОМ", ДАЖЕ РУГАЮЩИМСЯ МАТОМ, ЧЕМ БЫТЬ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ "ТВАРЬЮ",- что в наше время самое страшное! Вот такие дела СТРАНА, "РАСТРЁПАННАЯ"🙏🙏🙏 РОССИЯ!!!💥💥💥

Олег Самойлов Пенсионный возраст увеличен по ЭКОНОМИЧЕСКИМ причинам! Александру Мишину пора бы уже знать, что у нас в стране, как и в бывшем СССР, пенсионеров и бюджетников СОДЕРЖАЛИ и КОРМИЛИ граждане, работающие в производственной сфере, то есть ПРОИЗВОДЯЩИЕ ПРОДАВАЕМЫЙ продукт! То бишь, СОЛИДАРНАЯ пенсионная система!