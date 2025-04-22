Опять всё не так: Немецкий обозреватель обрушился с неожиданной критикой на русскую армию

Царьград Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Немецкий обозреватель Юлиан Рёпке обрушился на русскую армию с неожиданной критикой.
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