Страхи Японии породили абсурдные обвинения в адрес России

Антироссийская риторика Японии вышла на новый уровень Tекст: Андрей Резчиков В Москве жестко отреагировали на заявления японских властей о «ядерных угрозах» России, назвав подобные высказывания «стыдом и позором».
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