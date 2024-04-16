БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страхи Японии породили абсурдные обвинения в адрес России

Антироссийская риторика Японии вышла на новый уровень Tекст: Андрей Резчиков В Москве жестко отреагировали на заявления японских властей о «ядерных угрозах» России, назвав подобные высказывания «стыдом и позором».

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