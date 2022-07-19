Тигрице, ставшей звездой соцсетей Приморья, подбирают кличку (видео)

Тигрице, ставшей звездой соцсетей Приморья, подбирают кличку (видео)

Ребята студотряда "Тигр" предложат три варианта клички тигрице Сихотэ-Алинского заповедника, которая благодаря своему любопытству часто выходит на трассу Терней-Пластун, и ее снимают на видео приезжающие автомобилисты.

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