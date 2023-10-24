На митинге в ФРГ палестинка в брендовых вещах пожаловалась на нищету в Газе

На состоявшемся в столице немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, городе Дюссельдорфе, митинге в поддержку жителей Палестины выступила этническая палестинка, на которой были надеты дорогие брендовые вещи и аксессуары.
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