Фиктивный «младший брат». Кто и зачем заговорил о развороте России от Китая

ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. Стремительное продвижение к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, который действительно может состояться уже в конце этого месяца, подняло бурю в мировой политике.
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