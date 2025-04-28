Мирошник: попытка Киева пробить «новый коридор для ударов» блокирована

Украинские боевики предприняли попытку создания нового коридора для ударов по территории России. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии