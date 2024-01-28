Россия стремится создать альянсы, чтобы подорвать Запад

МОСКВА (ИА Реалист). Россия все больше уверена в том, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и странами Глобального Юга позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, в которой доминируют Соединенные Штаты, и подорвать Запад, согласно кремлевским документам и интервью с российскими чиновниками и руководителями бизнеса.