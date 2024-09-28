В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" впервые открылась в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.
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