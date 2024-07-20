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Закон, порядок, государство

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Командование ВКС наградило государственными и ведомственными наградами военнослужащих ПВО

Командование ВКС наградило государственными и ведомственными наградами военнослужащих ПВО

Награжденных военнослужащих поблагодарили за их отличную работу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.

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