Командование ВКС наградило государственными и ведомственными наградами военнослужащих ПВО

Награжденных военнослужащих поблагодарили за их отличную работу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.
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