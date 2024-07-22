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Стало известно, в каких городах России особенно востребованы хостелы

Стало известно, в каких городах России особенно востребованы хостелы

Среди лидеров не только столицы и популярные туристические центрыВопросом "в каких городах России особенно популярны хостелыв 2024 году", задались эксперты сервиса OneTwoTrip.

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