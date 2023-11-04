Абрамченко: вопрос о запрете вывоза яиц и мяса кур рассмотрят в середине ноября

Вывоз из России некоторых видов мяса кур и яиц могут запретить. Этот вопрос планируют рассмотреть в середине ноября 2023 года, сообщила ТАСС зампред правительства Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия».
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