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Регионы России

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Сбер выпустил обновленное детское приложение СберKids с новым математическим ассистентом

Сбер выпустил обновленное детское приложение СберKids с новым математическим ассистентом

Сбербанк представил новую версию детского мобильного приложения «СберKids» для устройств на iOS, размещенную в App Store под названием SpeakaBoo.

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