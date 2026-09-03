Сбер выпустил обновленное детское приложение СберKids с новым математическим ассистентом

Сбербанк представил новую версию детского мобильного приложения «СберKids» для устройств на iOS, размещенную в App Store под названием SpeakaBoo.
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