Смертельно опасное время суток: когда чаще всего умирают люди

Многие из нас, вероятно, задумывались о том, в какое время суток чаще всего умирают люди. Исследователи Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое позволило им прийти к интересным выводам на этот счет.
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