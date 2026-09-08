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ВС РФ полуторатонной бомбой уничтожили подземную базу «Птиц Мадьяра» в Херсоне

ВС РФ полуторатонной бомбой уничтожили подземную базу «Птиц Мадьяра» в Херсоне

Российские военные полуторатонной бомбой уничтожили в оккупированном киевским режимом Херсоне крупную подземную базу ВСУ, где размещались наемники и боевики подразделения «Птицы Мадьяра».

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