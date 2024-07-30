«Скорая приезжает поздно, талонов нет, инфоматы неисправны»: Омская прокуратура выявила нарушения в работе минздрава.
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«Скорая приезжает поздно, талонов нет, инфоматы неисправны»: Омская прокуратура выявила нарушения в работе минздрава.