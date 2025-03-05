Как «Четверка» и другие «Жигули» проходят снежные подъемы на фоне внедорожников

«Жигули», также известные под общим наименованием «классика» – автомобили, мягко говоря, не молодые. И хоть «Семерку» перестали выпускать в 2012 году, она и за пятнадцать лет до этого момента уже была морально устаревшей по технической части и в плане дизайна.
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