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Когда звёзды сходятся, дорама

Когда звёзды сходятся, дорама

Когда звёзды сходятся Дорама, которую можно прочитать Глава 1. Девушка, которая разговаривала с небом Юн-со родилась в маленьком приморском городке, где небо было таким огромным, что, казалось, вот-вот упадёт на землю.

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