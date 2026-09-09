Когда звёзды сходятся Дорама, которую можно прочитать Глава 1. Девушка, которая разговаривала с небом Юн-со родилась в маленьком приморском городке, где небо было таким огромным, что, казалось, вот-вот упадёт на землю.
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