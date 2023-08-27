В массовом ДТП в Иванове водитель «Жигулей» получил рваные раны кистей рук

Причиной серии автоаварий стали манёвры девушки за рулём «Мерседеса».В ивановских сообществах автомобилистов активно обсуждается массовое ДТП, которое случилось в субботу, 26 августа, около трёх часов дня на Лежневской улице возле ТРК «Тополь».