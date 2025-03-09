В Устьянской ЦРБ будет работать новый компьютерный томограф

Специалисты Устьянской ЦРБ готовятся к внедрению нового оборудования.В 2024 году в медучреждении был введён в эксплуатацию маммограф и два УЗИ-аппарата, в скором времени здесь заработает компьютерный томограф.
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