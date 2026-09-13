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США допустили поставки ядерного топлива Ирану ради мира на Ближнем Востоке

США допустили поставки ядерного топлива Ирану ради мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 13 сентября, ФедералПресс. Мировому рынку черного золота придется рассчитывать на резервные пути доставки нефти из-за невозможности оперативно договориться с Тегераном по безопасности судоходства.

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