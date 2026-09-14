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Мировое обозрение

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Саммит в Индии: БРИКС становится механизмом практического сотрудничества

Саммит в Индии: БРИКС становится механизмом практического сотрудничества

Прошедший 12–13 сентября в Нью-Дели саммит БРИКС войдет в историю объединения как минимум по двум причинам.

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