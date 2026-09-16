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Глава ЕК предложила создать механизм экстренного реагирования на угрозы

Глава ЕК предложила создать механизм экстренного реагирования на угрозы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственный механизм реагирования на угрозы безопасности — по аналогии со статьей Североатлантического договора НАТО.

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