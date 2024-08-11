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Русская весна

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В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
а чего это в Раде испугались!Зеленскому  приказано  уничтожение до последнего  !вот он и  ускоряет залачу  чтобы  отсчитатьться перед западом и побыстрей получить деньги и отчалить в тёплые края с семейством!
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11 час.

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