Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.
В Раде испугались отчаянного плана Зеленского
Комментарии
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Людмила Боченкова
а чего это в Раде испугались!Зеленскому приказано уничтожение до последнего !вот он и ускоряет залачу чтобы отсчитатьться перед западом и побыстрей получить деньги и отчалить в тёплые края с семейством!
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