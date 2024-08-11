В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

ЛБ

Людмила Боченкова

а чего это в Раде испугались!Зеленскому приказано уничтожение до последнего !вот он и ускоряет залачу чтобы отсчитатьться перед западом и побыстрей получить деньги и отчалить в тёплые края с семейством!