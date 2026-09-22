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Мировое обозрение

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Литва не даёт США наладить транзит калия из Белоруссии через свою территорию

Литва не даёт США наладить транзит калия из Белоруссии через свою территорию

Вильнюс занял жесткую позицию в вопросе транзита белорусских калийных удобрений, несмотря на интерес Вашингтона к этой теме.

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