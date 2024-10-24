Жители Тереки выступили против строительства горнолыжного курорта

Более 150 земельных участков отданы в аренду компании — инвестору Сегодня в доме культуры в Спасской губе прошло собрание местных жителей с участием представителей местной администрации, правительства и инвестора.
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