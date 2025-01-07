🥠 Рождественское хрустящее печенье 📝 Ингредиенты: Сливочное масло 82% (топлёное) - 120 г.; Сахар - 80 г.
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🥠 Рождественское хрустящее печенье 📝 Ингредиенты: Сливочное масло 82% (топлёное) - 120 г.; Сахар - 80 г.