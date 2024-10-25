25,10,24 Угледар - Пречистовка - Золотая Нива Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ бронеколоннами в направлении Новоукраинки и Щахтёрского.
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25,10,24 Угледар - Пречистовка - Золотая Нива Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ бронеколоннами в направлении Новоукраинки и Щахтёрского.
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