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РИА: США провалили план выпуска 155-мм снарядов из-за поставок на Украину

РИА: США провалили план выпуска 155-мм снарядов из-за поставок на Украину

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в связи с высокими темпами поставок оружия на Украину.

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