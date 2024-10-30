В калужских троллейбусах установят бесконтактную оплату проезда

Управление калужского троллейбуса собирается закупить систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспортеУправление калужского троллейбуса собирается закупить систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте.
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