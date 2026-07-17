Российские «Герани» атаковали три грузовых судна в порту Николаева Россия не ограничилась ударами по Одессе и Черноморску, сегодня утром был атакован п.
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Российские «Герани» атаковали три грузовых судна в порту Николаева Россия не ограничилась ударами по Одессе и Черноморску, сегодня утром был атакован п.
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