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Аргументы и Факты

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Welt: встреча Рубио и Лаврова была попыткой наладить контакт по Украине

Welt: встреча Рубио и Лаврова была попыткой наладить контакт по Украине

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио в Маниле может свидетельствовать о стремлении Москвы и Вашингтона оценить перспективы урегулирования украинского конфликта.

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