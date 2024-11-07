Минстрой РФ предложил продлить срок годности старых лифтов на 5 лет

Минстрой предложил продлить срок действия лифтов в стране на пять лет, пишут «Известия». Ранее ведомство провело инвентаризацию лифтового оборудования в России, оценив его количество и состояние в многоквартирных домах, которые уже включили в программы капремонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии