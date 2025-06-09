Священник призвал не пугать детей многодетностью и нищетой

Вместо этого ребенка нужно поддерживать в решении создавать семью Не нужно передавать детям страх перед многодетностью и нищетой, их стоит поддерживать в решении создавать семью, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
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