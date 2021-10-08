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РФ направила Германии, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

РФ направила Германии, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

Россия ждет от Германии, Великобритании и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ответов в 10-дневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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