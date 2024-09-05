"Предложений поступает много": Алсу оказалась нарасхват после болезненного развода

В свежем интервью певица призналась, что решение разорвать брак было крайне трудным. Певица отметила, что никогда ранее не испытывала такой самостоятельности: с детства она находилась под опекой отца, а затем мужа.
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