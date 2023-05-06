Наш потерянный мир

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Сотрудники российских представительств в Австрии почтили память жертв концлагеря «Маутхаузен»

Сотрудники российских представительств в Австрии почтили память жертв концлагеря «Маутхаузен»

Сотрудники посольства и всех официальных российских представительств в Австрии, члены их семей и группы соотечественников традиционно посетили мемориальный комплекс «Маутхаузен» по случаю годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря.

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