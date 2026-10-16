Женщина отправилась в путешествие одна в 77 лет Путешественница из Франции с российскими туристами / Фото: "Алтай Природа / Nature of Altai" Пожилая жительница Франции одна приехала на своем 22-летнем автомобиле из Парижа в Горный Алтай.