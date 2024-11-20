Пенсионерка с Дачного проспекта отдала мошенникам более миллиона рублей

«Курьер» аферистов был задержан Полиция Кировского района Петербурга задержала «дропа», обманувшего пожилую петербурженку с Дачного проспекта, подробности сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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