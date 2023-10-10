Элеонора Коган

Какой трогательный рассказ!!!Как гадкая сплетня может жизнь испортить. И поверил ведь Иваныч, прогнал жену с сыном, а как одумался и узнал правду, так поздно уже было, уехали далеко Наташа с сыном.Но всё же судьба пощадила его, встретились они,правда, после трагических событий - ранения, и Иваныч с Наташей помирились, и Андрей, их сын, теперь вместе с ними и простил отца.