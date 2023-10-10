Ивaныч терпeть не мог деревенских баб. Вечно тoлпятся вoзле сельского магазина, как будтo ни у кого ни oгородов, ни других дел нeт.
ИВАНЫЧ
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VB
Vasiliy Belokurov
Бывает в жизни и такое........и хорошо, что бывает!
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15 час.
Элеонора Коган
Какой трогательный рассказ!!!Как гадкая сплетня может жизнь испортить. И поверил ведь Иваныч, прогнал жену с сыном, а как одумался и узнал правду, так поздно уже было, уехали далеко Наташа с сыном.Но всё же судьба пощадила его, встретились они,правда, после трагических событий - ранения, и Иваныч с Наташей помирились, и Андрей, их сын, теперь вместе с ними и простил отца.
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14 час.
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