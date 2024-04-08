Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

За 4 года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сегодня рассказал, что с помощью голосового ввода врачи заполняют описания лучевого исследования, что значительно экономит время.