Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

За 4 года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сегодня рассказал, что с помощью голосового ввода врачи заполняют описания лучевого исследования, что значительно экономит время.
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