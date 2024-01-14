Юрий Кот Сегодня Такер Карлсон сообщил, что разыскиваемый американский журналист Гонсало Лира найден мертвым в украинской тюрьме! Причина смерти - постоянная критика Зеленского и Байдена.
Зеленский запытал в тюрьме американского журналиста
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Со Старым Новым Годом!Соотечественники.Даже если зеля уничтожит половина взрослого населения америки,то ему ничего за это ни будет и может быть даже наградят за эти убийства.Ведь главная задача США это уничтожение России.А кто это может сделать,правильно,это могут сделать продажные хохлы,со своим отбитым на всю голову наркоманом-кокаинщиком.Сейчас Байден будет оберегать и лелеять фашистско-бандеровско-киевский режим.Байден даже может совсем обнулить америку,ведь главное в том,что наркоман воюет с Россией,где гибнут люди с той и с другой стороны.Это и есть хрустальная мечта очередного Президента США.В эту мясорубку брошены все военные ресурсы запада и америки.Но как бы не пыжился наркоман и как бы не кряхтел самоходный дед.Всё будет,как при бабушке.
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17 час.
Геннадий Хрипунов
Теперь родственники Чилийца Гонсало Лира и народ Чили имеет полное право тоже пытать, а потом убить гомика зеленского и тех кто причастен к этому без суда и следствия. Я не завидую этому гомику, ему осталось немного жить. А также и Украинцы могут отомстить этому пиндоскому гомику.
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15 час.
Alexander Slobinez
Очень жалко Гансало.Вечная ему память❤️❤️❤️
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56 мин.
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