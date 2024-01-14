Зеленский запытал в тюрьме американского журналиста

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Сергей Татаринцев

Со Старым Новым Годом!Соотечественники.Даже если зеля уничтожит половина взрослого населения америки,то ему ничего за это ни будет и может быть даже наградят за эти убийства.Ведь главная задача США это уничтожение России.А кто это может сделать,правильно,это могут сделать продажные хохлы,со своим отбитым на всю голову наркоманом-кокаинщиком.Сейчас Байден будет оберегать и лелеять фашистско-бандеровско-киевский режим.Байден даже может совсем обнулить америку,ведь главное в том,что наркоман воюет с Россией,где гибнут люди с той и с другой стороны.Это и есть хрустальная мечта очередного Президента США.В эту мясорубку брошены все военные ресурсы запада и америки.Но как бы не пыжился наркоман и как бы не кряхтел самоходный дед.Всё будет,как при бабушке.