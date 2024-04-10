Главному свердловскому десантнику по делу о взятке могут дать 10 лет

Прокуратура запросила для председателя отделения Союза десантников РФ в Свердловской области Евгения Тетерина десять лет лишения свободы и штраф в размере 30 млн рублей по обвинению во взятке, информирует агентство URA.
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