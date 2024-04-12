Актер Кирилл Сафонов обратился в социальных сетях к поклонникам. Он заявил о предстоящем выступлении.
Уехавший из РФ Кирилл Сафонов поразил поклонников своей внешностью
Комментарии
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Natalia Ivanova
"Тяжела жизнь в Израиле; пропали лоск и харизма; Израиль на пользу не пошел" - и это чистая правда. Родилась и выросла в Перми и в 40 лет уехала в израиловку это она именно так назвала эту страну и пока мы сидели в аэропорту в Москве - ждали вылет в Пермь - она всё жаловалась - везде в израиловке воняет, мухи и даже вода воняет падалью - она в израиловке пьёт только водку со льдом. В Пермь прилетает каждый год к подруге просто что бы подышать и попить воды.
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1 д.
ЛС
Лидия Санникова
Да он с 90-х живет в Израиле. Сначала с первой женой, теперь со второй. Оборотень, зарабатывающий в России.
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7 час.
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