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Уехавший из РФ Кирилл Сафонов поразил поклонников своей внешностью

Уехавший из РФ Кирилл Сафонов поразил поклонников своей внешностью

Актер Кирилл Сафонов обратился в социальных сетях к поклонникам. Он заявил о предстоящем выступлении.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Тяжела жизнь в Израиле; пропали лоск и харизма; Израиль на пользу не пошел&quot; - и это чистая правда. Родилась и выросла в Перми и в 40 лет уехала в израиловку это она именно так назвала эту страну и пока мы сидели в аэропорту в Москве - ждали вылет  в Пермь - она всё жаловалась - везде в израиловке воняет, мухи и даже вода воняет падалью - она в израиловке пьёт только водку со льдом. В Пермь прилетает каждый год к подруге просто что бы подышать и попить воды.
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