Вооруженные силы России переходят в наступление на линии соприкосновения. Тем временем Киев сталкивается с серьезными проблемами из-за сокращения поддержки со стороны ЗАпада, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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