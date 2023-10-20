Вооруженные силы России переходят в наступление на линии соприкосновения. Тем временем Киев сталкивается с серьезными проблемами из-за сокращения поддержки со стороны ЗАпада, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.